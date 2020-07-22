Эдгар Райт создаст фильм о призраке звезды немого кино

https://static.news.ru/photo/3411be70-ccb9-11ea-ad37-fa163e074e61_660.jpg Эдгар Райт Фото: Clinton Wallace/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Британский режиссёр Эдгар Райт планирует снять фильм «Сцена 13», основанный на одноимённом рассказе американского автора Саймона Рича. Писатель также известен как создатель сериалов «Чудотворцы» и «Мужчина ищет женщину».

Картина расскажет о кинематографисте, которому предстоит встретиться с призраком актрисы немого кино, многие годы обитающем на киностудии. Режиссёр и привидение поймут, что между ними немало общего, сообщает Deadline.

Сценарий картины напишет Саймон Рич. Также он выступит сопродюсером ленты вместе с Райтом.

Сам Эдгар Райт известен по фильмам «Зомби по имени Шон», «Малыш на драйве», «Скотта Пилигрима против всех» и «Типа крутые легавые».

Ранее стало известно, что кинематографист выступит режиссёром триллера по роману «Цепь» Эдриана Маккинти. Произведение рассказывает о женщине по имени Рэйчел, чью 11-летнюю дочь похищают. Единственный способ спасти девочку — украсть другого ребёнка, писал NEWS.ru.