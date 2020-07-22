Эдгар Райт создаст фильм о призраке звезды немого кино

Британский режиссёр Эдгар Райт планирует снять фильм «Сцена 13», основанный на одноимённом рассказе американского автора Саймона Рича. Писатель также известен как создатель сериалов «Чудотворцы» и «Мужчина ищет женщину».
Картина расскажет о кинематографисте, которому предстоит встретиться с призраком актрисы немого кино, многие годы обитающем на киностудии. Режиссёр и привидение поймут, что между ними немало общего,
Сценарий картины напишет Саймон Рич. Также он выступит сопродюсером ленты вместе с Райтом.
Сам Эдгар Райт известен по фильмам «Зомби по имени Шон», «Малыш на драйве», «Скотта Пилигрима против всех» и «Типа крутые легавые».
Ранее стало известно, что кинематографист выступит режиссёром триллера по роману «Цепь» Эдриана Маккинти. Произведение рассказывает о женщине по имени Рэйчел, чью 11-летнюю дочь похищают. Единственный способ спасти девочку — украсть другого ребёнка, писал NEWS.ru.
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