Джулию Робертс хотели омолодить на 30 лет для фильма «Миссия невыполнима 7»

Фото: IMAGO/Jeffrey Mayer/JTMPhotos/Me/Global Look Press

Джулия Робертс

Американскую актрису Джулию Робертс хотели омолодить для фильма «Миссия невыполнима: Смертельная расплата. Часть первая», рассказал режиссер Кристофер Маккуорри. Автор признался, что ему хотелось задействовать образ 25-летней Робертс для сцены, в которой действие происходит в 1989 году, но впоследствии ему пришлось отказался от идеи омоложения и самого главного героя в исполнении актера Тома Круза, пишет Variety.

Я задумался, а кто бы тогда сыграл наивную невинную девушку? Тогда же как раз вышел фильм «Мистическая пицца». И я подумал: «Боже мой. Джулия Робертс! Джулия Робертс, которая тогда еще не была „Красоткой“, в роли этой молодой женщины», — рассказал Маккуорри.

По словам режиссера, при продумывании сцены он пытался представить, как бы выглядела первая часть франшизы, вышедшая в 1996 году, если бы «Миссию невыполнима» снял не Брайан Де Пальма, а Тони Скотт, и посмотрели его картину 1990 года «Дни грома», в которой снялся Круз.

Маккуорри отметил, что хотя был впечатлен схожей технологией омоложения Харрисона Форда в сцене, открывающей фильм «Индиана Джонс и циферблат судьбы»«, у него были опасения, что появление на экране помолодевшей звезды отвлечет внимание от самой картины. Однако добавил, что отказался не в последнюю очередь из-за финансовых издержек.

Я получил счет за омоложение этих людей еще до того, как в него была включена их зарплата. И если вы поместите их двоих или троих вместе в один кадр, к тому времени, когда мы закончим, это будет стоить как поезд, — сказал режиссер.

Ранее 55-летняя Джулия Робертс неожиданно узнала, что ее настоящая фамилия — Митчелл. Такое открытие звезда «Красотки» сделала в проекте Ancestory «В поисках корней».