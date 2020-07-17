«Джокер» стал фильмом, получившим наибольшее количество жалоб

https://static.news.ru/photo/0a00c180-c840-11ea-8891-fa163e074e61_660.jpg Кадр из фильма «Джокер» Фото: Warner Bros.

Фильм «Джокер» американского режиссёра Тодда Филлипса оказался фильмом, на который поступило наибольшее количество жалоб в 2019 году.

Британский совет по классификации фильмов опубликовал ежегодный отчёт, согласно которому люди предлагали выдать картине рейтинг «18+», а некоторые хотели, чтобы ленту и вовсе запретили, передаёт NME. Причиной таких заявлений от зрителей стали сцены насилия, содержащиеся в фильме.

Суммарно «Джокер», обладающий рейтингом «15+» собрал 20 жалоб, что сделало его лидером по указанному параметру.

Как писал NEWS.ru, Тодд Филлипс опубликовал фотографию съёмок фильма «Джокер». На кадре актёр Хоакин Феникс в образе титульного героя исполняет танец в одной из главных картин.