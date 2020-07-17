«Джокер» стал фильмом, получившим наибольшее количество жалоб

Фильм «Джокер» американского режиссёра Тодда Филлипса оказался фильмом, на который поступило наибольшее количество жалоб в 2019 году.
Британский совет по классификации фильмов
Суммарно «Джокер», обладающий рейтингом «15+» собрал 20 жалоб, что сделало его лидером по указанному параметру.
Как писал NEWS.ru, Тодд Филлипс опубликовал фотографию съёмок фильма «Джокер». На кадре актёр Хоакин Феникс в образе титульного героя исполняет танец в одной из главных картин.
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