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Джину Карано уволили из сериала «Мандалорец» за реплику о холокосте

15:37, 11 февраля 2021
Фото: Armando Gallo/ZUMAPRESS.com

Киностудия Lucasfilm разорвала соглашение с актрисой Джиной Карано, исполнявшей роль в сериале «Мандалорец».

Студии не понравилось заявление Карано, в котором она сравнила обстановку в США в настоящее время с холокостом. Актриса в комментарии в Instagram отметила, что ненависть к людям, вызванная их политическими взглядами, ничем не отличается от преследования евреев в XX веке. В Lucasfilms эту реплику посчитали «отвратительной и неуместной».

Карано, в прошлом профессионально занимавшаяся смешанными единоборствами, уже выступала с резонансными высказываниями. В частности, она публично поддержала позицию экс-президента США Дональда Трампа, когда тот обвинил демократов в фальсификации итогов выборов.

Действие «Мандалорца» происходит во вселенной «Звёздных войн». В центре сюжета находится охотник за головами, которому поручили ликвидацию загадочной цели. В октябре 2020 года на экраны вышел уже второй сезон сериала, сообщает Variety.

Как писал NEWS.ru, сериалы «Мандалорец» и «Хранители» получили наибольшее число статуэток «Эмми» в номинациях за технические достижения. Они собрали в совокупности девять наград. «Мандалорец» был награждён за работу художника и монтаж звука в первых двух эпизодах, серия «Ребёнок» принесла проекту статуэтку за лучшие спецэффекты. Также работавший над «Мандалорцем» австралийский кинооператор Грег Фрейзер стал лауреатом премии за лучшую операторскую работу.

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