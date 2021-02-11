Джину Карано уволили из сериала «Мандалорец» за реплику о холокосте

https://static.news.ru/photo/a08fa658-6c68-11eb-a793-96000091f725_660.jpg Фото: Armando Gallo/ZUMAPRESS.com

Киностудия Lucasfilm разорвала соглашение с актрисой Джиной Карано, исполнявшей роль в сериале «Мандалорец».

Студии не понравилось заявление Карано, в котором она сравнила обстановку в США в настоящее время с холокостом. Актриса в комментарии в Instagram отметила, что ненависть к людям, вызванная их политическими взглядами, ничем не отличается от преследования евреев в XX веке. В Lucasfilms эту реплику посчитали «отвратительной и неуместной».

Карано, в прошлом профессионально занимавшаяся смешанными единоборствами, уже выступала с резонансными высказываниями. В частности, она публично поддержала позицию экс-президента США Дональда Трампа, когда тот обвинил демократов в фальсификации итогов выборов.

Действие «Мандалорца» происходит во вселенной «Звёздных войн». В центре сюжета находится охотник за головами, которому поручили ликвидацию загадочной цели. В октябре 2020 года на экраны вышел уже второй сезон сериала, сообщает Variety.

Как писал NEWS.ru, сериалы «Мандалорец» и «Хранители» получили наибольшее число статуэток «Эмми» в номинациях за технические достижения. Они собрали в совокупности девять наград. «Мандалорец» был награждён за работу художника и монтаж звука в первых двух эпизодах, серия «Ребёнок» принесла проекту статуэтку за лучшие спецэффекты. Также работавший над «Мандалорцем» австралийский кинооператор Грег Фрейзер стал лауреатом премии за лучшую операторскую работу.