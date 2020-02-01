https://static.news.ru/photo/f319ec98-44e7-11ea-a998-fa163e074e61_660.jpg Джим Керри Фото: Annette Riedl/dpa/Global Look Press

Американо-канадский актёр Джим Керри заявил, что снимется в продолжении сделавшей его знаменитым комедии «Маска», если режиссёром станет «гениальный псих».

Я не хочу делать это просто ради того, чтобы сделать. <...> Но я готов, если бы [режиссёром] был какой-нибудь сумасшедший гений-визионер, — заявил Керри в интервью ComicBook.

Актёр добавил, что сам не думает над продолжением. Поэтому и сиквел «Маски», и возвращение Керри к роли Стэнли зависит только от подходящего режиссёра.

Оригинальная «Маска» вышла в 1994 году. Фильм стал хитом, а исполнившие главные роли Джим Керри и Кэмерон Диас — голливудскими звёздами. Сиквел «Сын „Маски“» вышел в 2005 году с обновлённым актёрским составом и не получил одобрения критиков и популярности у зрителей.

Как писал NEWS.ru, американский продюсер Майк Ричардсон предложил снять ремейк «Маски» с женщиной в главной роли.