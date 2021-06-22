Джилленхол и Кирби снимутся в фильме о «кошмарном путешествии»

Номинанты на премию «Оскар» американский актёр Джейк Джилленхол и британская артистка Ванесса Кирби снимутся в триллере Тома Бидегена «Внезапно», передаёт Deadline. В центре сюжета — отпуск влюблённых в Южной Атлантике, превратившийся в «кошмарное путешествие».

Картина основана на романе «И вдруг никого не стало» (2015) французской писательницы Изабель Отисье, где молодая пара борется за выживания.

Джейк и Ванесса — пара мечты, которая поднимает фильм в совершенно новое измерение, — отметил Бидеген.

Это не первый совместный проект Джилленхола и Кирби. Они появлялись на съёмочной площадке приключенческой драмы «Эверест» (2015). Дата премьеры «Внезапно» пока неизвестна. Бидеген известен работой над лентами «Пророк» (2009), «Ржавчина и кость» (2012) и «Дипан» (2015).

Накануне компания Стивена Спилберга Amblin Partners и стриминговый сервис Netflix заключили долгосрочный контракт. Соучредитель Netflix Тед Сарандос назвал голливудского режиссёра «творческим провидцем и лидером».

Ранее сообщалось, что эротический триллер «Основной инстинкт» режиссёра Пола Верховена впервые покажут в кинотеатрах России. Картина появится на экранах 29 июля. Зрители увидят отреставрированную версию фильма с Майклом Дугласом и Шерон Стоун в главных ролях.

В ленту добавят сцены, вырезанные по соображением цензуры в США. Премьера «Основного инстинкта» состоялась в 1992-м на открытии Каннского кинофестиваля.