«Джентльмены» потеснили «Заражение» в рейтинге популярности фильмов

https://static.news.ru/photo/e09dac5c-86c9-11ea-9058-fa163e074e61_660.jpg Колин Фаррелл и Чарли Ханнэм в фильме «Джентльмены» Фото: The Gentlemen/facebook.com

Новый фильм Гая Ричи «Джентльмены» обогнал картину Стивена Содерберга «Заражение» в рейтинге наиболее популярных фильмов в период пандемии коронавируса.

Согласно данным российских онлайн-видеосервисов, спросом у зрителей пользуются отечественные комедии «Отель «Белград», «Холоп», «(Не)идеальный мужчина», а также сериалы «Последний министр»,«Проект «Анна Николаевна» , «Содержанки» и «Мир Дикого Запада».

Что касается платного контента, то наиболее часто пользователи видеосервисов выбирают приключенческую ленту «Соник в кино», мультфильм «Вперёд» и детектив «Достать ножи», сообщает ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что на You-Tube появился веб-сериал «Изолированные», актёры которого снимались, находясь в изоляции из-за пандемии коронавируса. Первый сезон будет состоять из восьми серий.