Дюжев объяснил, для чего нужны кинофестивали Дюжев: кинофестивали нужны для открытий и изобретения нового

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Дмитрий Дюжев

Кинофестивали необходимы, чтобы творческие люди могли обмениваться вдохновением, заявил актер Дмитрий Дюжев на Московском международном кинофестивале, отвечая на вопрос корреспондента NEWS.ru. По его словам, такие мероприятия предоставляют уникальную возможность. Именно через них люди могут обмениваться опытом, а впоследствии создавать новое.

Здесь очень важны взгляд, идея, замысел наших коллег из художественного цеха, поэтому мы собираемся в такое киносообщество под названием кинофестиваль. Здесь происходит обмен вдохновением. Это необходимо, потому что, работая в сфере развлечения, очень сложно не повториться. Для того чтобы открывать, изобретать, нужны фестивали. Они единственные дают такую возможность, — заявил Дюжев.

Президент Московского международного кинофестиваля Никита Михалков ранее отметил, что мероприятие хорошо тем, что на нем представлены разнообразные фильмы. Кроме того, во всех представленных картинах нет того, что противоречило бы Конституции РФ, например воспевания ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена). По его словам, ни один фильм не содержит того, против чего Россия протестует.