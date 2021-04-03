16+

Рубрики

Медиа

Архив

Кино

Звезда «Ворониных» отреагировал на сообщения о своей госпитализации

17:43, 04 апреля 2021 98
Станислав Дужников Станислав Дужников Фото: stas_duzhnikov/instagam.com

47-летний актёр Станислав Дужников удивился сообщению СМИ о своей госпитализации. Артист даже не нашёл, что сказать по этому поводу.

Я вообще не знаю, откуда у вас эта информация. Никак прокомментировать не могу, — рассказал артист телеканалу «360».

Ранее Telegram-канал Mash сообщил о госпитализации Дужникова в одну из столичных больниц. Якобы у него развилась пневмония на фоне коронавируса, а также имеются ещё некоторые заболевания.

Наибольшую известность артист приобрёл, сыграв роль рядового Анатолия Пестемеева по прозвищу Бомба в фильме «ДМБ» (2000) режиссёра Романа Качанова, а также участвуя в сериалах «Воронины» и «Каменская».

Как писал NEWS.ru, жена Михаила Боярского Лариса Луппиан опровергла госпитализацию артиста из-за прививки от коронавируса. Он рассказала, что у звёздного супруга «какое-то воспаление», но близкие люди следят за его здоровьем. Боярский пьёт витамины и ходит по спортивной дорожке, он чувствует себя хорошо.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео