Звезда «Ворониных» отреагировал на сообщения о своей госпитализации

https://static.news.ru/photo/36dd1092-9558-11eb-85bc-96000091f725_660.jpg Станислав Дужников Фото: stas_duzhnikov/instagam.com

47-летний актёр Станислав Дужников удивился сообщению СМИ о своей госпитализации. Артист даже не нашёл, что сказать по этому поводу.

Я вообще не знаю, откуда у вас эта информация. Никак прокомментировать не могу, — рассказал артист телеканалу «360».

Ранее Telegram-канал Mash сообщил о госпитализации Дужникова в одну из столичных больниц. Якобы у него развилась пневмония на фоне коронавируса, а также имеются ещё некоторые заболевания.

Наибольшую известность артист приобрёл, сыграв роль рядового Анатолия Пестемеева по прозвищу Бомба в фильме «ДМБ» (2000) режиссёра Романа Качанова, а также участвуя в сериалах «Воронины» и «Каменская».

Как писал NEWS.ru, жена Михаила Боярского Лариса Луппиан опровергла госпитализацию артиста из-за прививки от коронавируса. Он рассказала, что у звёздного супруга «какое-то воспаление», но близкие люди следят за его здоровьем. Боярский пьёт витамины и ходит по спортивной дорожке, он чувствует себя хорошо.