https://static.news.ru/photo/9a40186c-3467-11ea-8cc6-fa163e074e61_660.jpg Фото: starwars.com

Представители компании Disney заявили о выходе новой линии франшизы «Звёздные войны». Однако она начнётся не с фильма, а с видеоигры.

Планируется, что проект будет запущен под названием «Проект Люминос». В нём будет представлена эра Высшей Республики. События будут происходить примерно за 400 лет до времён первого фильма. В них примет участие Йода, который в то время был обычным джедаем, а не магистром. Все сюжеты в саге будут самостоятельными.

Разработкой игры занимаются EA Motive Montreal и Respawn Entertainment. Пока ещё неизвестно, на какой платформе будет представлен релиз.

Как писал NEWS.ru ранее, в Оксфордский словарь английского языка внесли несколько терминов, связанных со вселенной «Звёздных войн». В частности, в него попали слова «джедай», «падаван» и «световой меч».