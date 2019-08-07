Снять ремейки фильмов «Ночь в музее» и «Один дома» решила студия Disney.
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Кроме этих картин, перезапуск также затронет киноленты «Оптом дешевле» и «Дневник слабака», сообщил гендиректор компании Боб Айгер.
Он пояснил, что Disney намерена работать с продуктами студии Fox для наполнения своих платформ.
Обновлённые картины будут доступны на новой стриминговой платформе Disney+, которую запустят 12 ноября.
Ранее News.ru писал, что Disney выпустит кулинарную книгу с рецептами вымышленных блюд межгалактической кухни из кинофраншизы «Звёздные войны».