Кадр из фильма «Ночь в музее» Кадр из фильма «Ночь в музее» Фото: 20th Century Fox Film Corporation

Снять ремейки фильмов «Ночь в музее» и «Один дома» решила студия Disney.

Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Кроме этих картин, перезапуск также затронет киноленты «Оптом дешевле» и «Дневник слабака», сообщил гендиректор компании Боб Айгер.

Он пояснил, что Disney намерена работать с продуктами студии Fox для наполнения своих платформ.

Обновлённые картины будут доступны на новой стриминговой платформе Disney+, которую запустят 12 ноября.

Ранее News.ru писал, что Disney выпустит кулинарную книгу с рецептами вымышленных блюд межгалактической кухни из кинофраншизы «Звёздные войны».

 

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