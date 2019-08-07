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Бывшая стажёрка Белого дома Моника Левински станет продюсером четвёртого сезона сериала «Американская история преступлений», в котором будет рассказано о сексуальном скандале с её участием. Этот случай едва не окончился для президента Билла Клинтона импичментом.

Как сообщает издание Vanity Fair, режиссёр Райан Мерфи планировал создать сериал по мотивам книги Джеффри Тубина «Широкий заговор: Настоящий сексуальный скандал, который почти свалил президента» ещё в 2017 году, но...