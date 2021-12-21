Дэвид Теннант сыграет главную роль в экранизации «Вокруг света за 80 дней»

На Первом канале 1 января стартует премьера экранизации романа Жюля Верна «Вокруг света за 80 дней». Главную роль в восьмисерийной кинокартине сыграет актёр Дэвид Теннант. Режиссёрами проекта выступили Стив Бэррон, Брайан Келли и Чарльз Бисон, сообщает пресс-служба Первого канала.

Лондон, 1872 год. После того как Филеас Фогг (Дэвид Теннант) получает открытку от потерянной возлюбленной, перевернувшую его мир вверх дном, он читает статью о прогрессе в сфере путешествий и решается на практически невыполнимую авантюру — объехать земной шар всего за 80 дней, — говорится в сообщении.

Не привыкшему к жизненным трудностям учёному понадобится помощь сообразительного камердинера Жана Паспарту (Ибраим Кома) и журналистки Daily Telegraph Эбигейл Фикс (Леони Бенеш), которой и пришла в голову идея облететь земной шар за 80 дней. Уже в первой серии команда искателей приключений направится в Париж, а во второй серии главному герою предстоит столкнуться с итальянским промышленником, который попытается сыграть на самых слабых качествах Филеаса Фогга.

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