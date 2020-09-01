Депардье рассказал, что не видел «чудовища» на встречах с Путиным

https://static.news.ru/photo/0dc94eec-ec29-11ea-9e77-fa163e074e61_660.jpg Жерар Депардье Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Французский актёр Жерар Депардье, получивший в 2013 году российское гражданство, рассказал в разговоре с журналистами о встречах с президентом РФ Владимиром Путиным.

Как отметил артист, с главой государства, в котором он родился, Эммануэлем Макроном он никогда не виделся. Политик приглашал Депардье на встречу, однако тот отказался. По словам звезды европейского кино, это не «его мир». Он признался, что не голосовал во Франции. Депардье реализовывал своё избирательное право в российском посольстве.

Актёр рассказал, что любит РФ, однако не так хорошо знает страну. Он обожает культуру, но при этом знает, что Россия — тяжёлая страна. Как сообщил Депардье, однажды ему позвонил Путин и пригласил приехать. Президент, как отметил артист, «дал ему самолёт и паспорт».

На встречах с Путиным Депардье, по собственному признанию, много смеётся. Однако разговоры между политиком и артистом не происходят «каждые три-четыре месяца».

Я знаю, что журналисты думают, что это чудовище, но я никогда не видел перед собой чудовища. Российский народ очень счастлив. Ладно, нельзя так сказать, но где бы я ни был. Конечно, есть какие-то вещи, которые недопустимы. Но их я не видел, — заявил француз с российским паспортм в эфире телеканала Canal+.

Как ранее писал NEWS.ru, Депардье может рассчитыватьна отсрочку по уплате в России налогов. Исполнитель, зарегистрированный как индивидуальный предприниматель (ИП) в сфере культуры и искусства, признан пострадавшим от пандемии коронавируса.