Что известно о сериале «Букины», какие подробности раскрыл Виктор Логинов Логинов рассказал, как изменятся Букины в перезапуске «Счастливы вместе»

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Виктор Логинов

Актер Виктор Логинов рассказал E1.ru, как изменятся герои сериала «Счастливы вместе» в перезапуске проекта под названием «Букины». По сюжету дети главных героев Гены и Даши приедут к ним уже со своими наследниками. Какие еще подробности стали известны?

Что Виктор Логинов рассказал о сериале «Букины»

Комедийный сериал «Счастливы вместе» получит продолжение под названием «Букины». Главные роли исполняют Виктор Логинов, Наталья Бочкарева, Дарья Сагалова и Александр Якин. Реализацией проекта занимаются братья Андреасян.

Последняя серия сериала «Счастливы вместе» вышла на канале ТНТ в январе 2013 года. Согласно планам продюсеров, продолжение должно быть выпущено до конца 2023 года.

По словам Виктора Логинова, его герой Гена Букин по-прежнему будет работать в обувном магазине, а их с Дашей (Натальей Бочкаревой) дети Света и Рома (Дарья Сагалова и Александр Якин) обзаведутся семьями и будут жить отдельно. К родителям они приедут уже со своими наследниками. Семья Букиных останется жить в Екатеринбурге.

«Мы патриоты своей малой родины, поэтому Букины, конечно, останутся в Екатеринбурге, зачем им отсюда уезжать?» — сказал артист.

Логинов подчеркнул, что у него есть опасения из-за перезапуска сериала. Создатели проекта хотят не потерять старых зрителей и при этом обрести новых.

«Конечно, у меня есть опасения, связанные с перезапуском, и я их высказывал на читках. Потому что Букины — это же такая сакральная история, и сейчас сложно понять, чего хочет зритель. У нас перед глазами куча примеров, когда разнообразные пересъемки и перезапуски вызывают противоречивую реакцию. Что касается нас, то мы постараемся в этом проекте, обретя нового зрителя, не потерять старого», — пояснил он.

Логинов, который теперь носит бороду, добавил, что смог отстоять перед шоураннерами эту черту внешности Гены Букина.

Что еще известно о сериале «Букины»

Представители канала ТНТ рассказали NEWS.ru, что в сериале будет десять эпизодов.

«Телеканал ТНТ в новом телесезоне покажет новый сериал „Букины“ о Геннадии Букине и его семье. Главные роли в сериале исполнят Виктор Логинов, Наталья Бочкарева, Дарья Сагалова и Александр Якин. В сериале „Букины“ будет десять эпизодов. В центре сюжета сериала — екатеринбургское семейство Букиных», — отмечается в пресс-релизе.

Режиссёр первой версии ситкома Георгий Дронов рассказал, что ему предлагали участвовать в перезапуске, но он сейчас занят другими проектами.

«Я рад, что „Счастливы вместе“ возвращается на экраны, пока не знаю, смогу ли поучаствовать в качестве режиссера в новом проекте, мне уже предлагали, но у меня есть много других планов на осень. Возможно, что у нас и совпадет. Могу сказать точно, что стоит ожидать новых резких сюжетных поворотов, это делается как для зрителей, так и для актеров, которые принимали участие в съемках», — сообщил он NEWS.ru.

Дарья Сагалова заявила NEWS.ru, что боится реакции зрителей на перезапуск сериала. По ее словам, с момента прекращения выхода ситкома актеры сильно изменились, а значит, поменяются и персонажи.

«Я бы назвала возвращение „Букиных“ настоящей авантюрой, мы возвращаемся спустя десять лет, и, конечно, я очень этому рада. Правда, у меня есть некие опасения по поводу персонажей. Мы все сильно изменились, особенно я и Александр Якин, и я не знаю, понравятся ли зрителям такие взрослые, изменившиеся герои», — прокомментировала актриса.

Кого из актеров не будет в «Букиных»

В продолжении сериала не появятся Юлия Захарова и Павел Савинков, сыгравшие соседей Букиных — Лену и Толика Полено. При этом зрители должны увидеть собаку семьи — Барона, которого сыграет другой пес.

Юлия Захарова признавалась, что ей не предлагали принять участие в ситкоме.

«Мне друзья переслали радостную информацию, и родственники тоже. На что я отвечаю дежурной фразой: „Возможно, соседей не пригласят на эту вечеринку“. Да, мне пока не звонили, но я сейчас еще не очень в зоне доступа. В любом случае, надеюсь, вы меня увидите — ну или порадуемся успехам коллег», — рассказывала артистка Telegram-каналу Mash.

Павел Савинков заявил SHOT, что с бывшей партнершей у них плохие отношения и никто из них не получал приглашения сняться в проекте.

Наталья Бочкарева, комментируя недавний скандал с Захаровой, которая появилась на похоронах актера Вячеслава Гришечкина в нетрезвом состоянии, заявила, что коллега погрузилась в депрессию из-за того, что ее не позвали сниматься в «Букиных». По словам Бочкаревой, у артистки и раньше были проблемы с алкоголем.

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