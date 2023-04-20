«Четко показывают, кто есть кто»: Михалков поблагодарил за введение санкций Никита Михалков выразил благодарность антироссийским санкциям

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Никита Михалков

Режиссер Никита Михалков в ходе пресс-конференции выразил благодарность санкциям против России, так как, по его мнению, ограничения показали «кто есть кто». Он добавил, что в условиях санкций в кинематографе происходит поиск новых смыслов, в том числе съемка фильма «Вызов» в космосе, передает корреспондент NEWS.ru.

Это уникальный абсолютно мировой опыт, когда часть картины снимается в реальном космосе. Трюк это рекламный или что-то еще — это совершенно не имеет значения сейчас. Смысл имеет то, что если это происходит, значит происходит поиск новых смыслов: то, что и движет кинематограф. И это происходит впервые — в нашей стране, находящейся под санкциями. И я очень благодарен санкциям. Потому что санкции и те обстоятельства, в которых мы сегодня живем, нам очень четко показывают, кто есть кто. И что есть что, — сказал режиссер.

Михалков также считает, что европейское кино больше не содержит высоких моральных смыслов, а смотреть фильм об отношениях женщины и машины режиссеру не так интересно, как картину о поисках смысла. Говоря о голливудском кинематографе, Михалков высказал мнение, что «нет уже этой страны», где появился музыкант Фрэнк Синатра.

Ранее продюсер фильмов «Вызов» и «Чебурашка» Алексей Троцюк рассказал NEWS.ru, что картина, частично снятая в космосе, не будет соревноваться с кассовым рекордом фильма об ушастом персонаже.