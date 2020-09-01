Ченнинг Татум написал на карантине книгу для детей

Американский актёр Ченнинг Татум написал детскую книгу, пока соблюдал режим изоляции, введённый в связи с пандемией коронавируса. Работа получила название The One and Only Sparkella.
Татум сообщил о создании детского произведения в своём Instagram. Он отметил, что посвятил работу своей дочери Эверли.
Ребята, не знаю как у вас, а у меня всё сложилось несколько странно на карантине. Всё закончилось тем, что я случайно заперся в комнате с 7-летней дочерью и в конце концов открыл в себе ребёнка, — написал артист.
Книга
Как писал NEWS.ru, в мае участники американской группы Guns N’ Roses заявили, что готовят к выпуску книгу для детей. Её создали совместно с писателем Джеймсом Паттерсоном и художницей Дженнифер Зивойн.
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