Ченнинг Татум написал на карантине книгу для детей

https://static.news.ru/photo/124a49ca-ec34-11ea-bd01-fa163e074e61_660.jpg Фото: Armando Gallo/Global Look Press

Американский актёр Ченнинг Татум написал детскую книгу, пока соблюдал режим изоляции, введённый в связи с пандемией коронавируса. Работа получила название The One and Only Sparkella.

Татум сообщил о создании детского произведения в своём Instagram. Он отметил, что посвятил работу своей дочери Эверли.

Ребята, не знаю как у вас, а у меня всё сложилось несколько странно на карантине. Всё закончилось тем, что я случайно заперся в комнате с 7-летней дочерью и в конце концов открыл в себе ребёнка, — написал артист.

Книга рассказывает о девочке по имени Элла. В первый день в школе её задразнили за любовь к блестящим вещам. Отец главной героини советует ей не обращать внимания на задир и принять себя такой, какая она есть.

Как писал NEWS.ru, в мае участники американской группы Guns N’ Roses заявили, что готовят к выпуску книгу для детей. Её создали совместно с писателем Джеймсом Паттерсоном и художницей Дженнифер Зивойн.