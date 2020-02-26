https://static.news.ru/photo/db6d9866-58af-11ea-a682-fa163e074e61_660.jpg Мартин Скорсезе Фото: Armando Gallo/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Затраты на новую картину американского режиссёра Мартина Скорсезе превысили $225 млн. Фильм финансирует компания Paramount Pictures.

По слухам, студия недовольна высоким бюджетом картины. В таких условиях Скорсезе на всякий случай рассматривает альтернативный план развития: если студия попытается сократить выплаты, он перенаправит производство на стриминговый сервис Netflix, который занимался финансированием и выпуском его предыдущего фильма «Ирландец».

Отмечается, что Netflix не ограничивали творческую свободу кинематографиста и не жалели денег, что более чем устраивало артиста.

Как писал NEWS.ru, Мартин Скорсезе рассказал, о чём будет его грядущий фильм «Убийцы цветочной луны». Картина основана на одноимённой книге писателя Дэвида Гранна. Лента будет похожа на вестерн, её действие будет происходить в 1921–1922 годах в штате Оклахома. Сюжет расскажет об индейском племени осейдж, которое проживало на территории, где обнаружили нефть.