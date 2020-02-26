Затраты на новую картину американского режиссёра Мартина Скорсезе превысили $225 млн. Фильм финансирует компания Paramount Pictures.
По слухам, студия недовольна высоким бюджетом картины. В таких условиях Скорсезе на всякий случай рассматривает альтернативный план развития: если студия попытается сократить выплаты, он перенаправит производство на стриминговый сервис Netflix, который занимался финансированием и выпуском его предыдущего фильма «Ирландец».
Отмечается, что Netflix не ограничивали творческую свободу кинематографиста и не жалели денег, что более чем устраивало артиста.
Как писал NEWS.ru, Мартин Скорсезе рассказал, о чём будет его грядущий фильм «Убийцы цветочной луны». Картина основана на одноимённой книге писателя Дэвида Гранна. Лента будет похожа на вестерн, её действие будет происходить в 1921–1922 годах в штате Оклахома. Сюжет расскажет об индейском племени осейдж, которое проживало на территории, где обнаружили нефть.
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