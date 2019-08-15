https://static.news.ru/photo/546a1d8e-bf54-11e9-a5e9-fa163e074e61_660.jpg Фёдор Бондарчук Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Российский режиссёр и продюсер Фёдор Бондарчук назвал жёсткую посадку Airbus A321 в Подмосковье чудом и заявил, что инцидент должен лечь в основу фильма о героическом поступке экипажа лайнера.

Про эту историю надо снимать кино. По всей видимости, лучшие сценаристы уже прикидывают, как подступиться к этой истории, — сообщил « КП » Бондарчук.

Инцидент заставил вспомнить ленту Клинта Иствуда «Чудо на Гудзоне», в основу которой легла реальная история, когда самолёт сел на реку, и также никто не пострадал.

Как ранее писал News.ru, 15 августа самолёт Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил жёсткую посадку в Подмосковье. Причиной неполадок Росавиация назвала попадание птицы в двигатель лайнера. Благодаря действиям экипажа воздушное судно удалось посадить на кукурузное поле в районе подмосковной Малаховки.

Самолёт выполнял полёт по маршруту Жуковский — Симферополь, на борту находилось 226 пассажиров, в том числе маленькие дети, и 7 членов экипажа. По меньшей мере 20 человек пострадали в результате жёсткой посадки.