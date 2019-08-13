Школа кино и телевидения «Индустрия», основанная режиссёром и актёром Фёдором Бондарчуком, будет искать таланты в российских регионах. Первые вступительные экзамены пройдут в Калининграде и Нижнем Новгороде.
Обучение будет проходить по направлениям «Режиссура» и «Сценарное мастерство», сообщает
Помимо него, за отбор кандидатов будут отвечать сценаристы Александр Велединский («Географ глобус пропил», «Живой») и Андрей Золотарёв («Притяжение», «Лёд», «Тренер»).
Для участия к отборочном туре претендентам предстоит сделать минутную видеовизитку, написать критический анализ трёх фильмов, а также выполнить несколько творческих заданий.
Ранее News.ru писал, что в интернете появились слухи о предстоящей свадьбе Фёдора Бондарчука. В начале осени он женится на актрисе Паулине Андреевой.