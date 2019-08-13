https://static.news.ru/photo/e08669b6-bdcf-11e9-9031-fa163e074e61_660.jpg Фёдор Бондарчук Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Школа кино и телевидения «Индустрия», основанная режиссёром и актёром Фёдором Бондарчуком, будет искать таланты в российских регионах. Первые вступительные экзамены пройдут в Калининграде и Нижнем Новгороде.

Обучение будет проходить по направлениям «Режиссура» и «Сценарное мастерство», сообщает KP.ru . Лучших претендентов Бондарчук будет отбирать лично.

Помимо него, за отбор кандидатов будут отвечать сценаристы Александр Велединский («Географ глобус пропил», «Живой») и Андрей Золотарёв («Притяжение», «Лёд», «Тренер»).

Для участия к отборочном туре претендентам предстоит сделать минутную видеовизитку, написать критический анализ трёх фильмов, а также выполнить несколько творческих заданий.

Ранее News.ru писал, что в интернете появились слухи о предстоящей свадьбе Фёдора Бондарчука. В начале осени он женится на актрисе Паулине Андреевой.