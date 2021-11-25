Блогер сыграл с подписчиками в «Игру в кальмара» за $456 тысяч

Американский блогер MrBeast воссоздал локации из сериала «Игра в кальмара» и провёл свои состязания с призовым фондом в $456 тысяч. В игре приняли участие 456 человек, но ни один из них в ходе соревнований не пострадал. Видеозапись с игрой появилась на странице блогера в YouTube.

Все участники прошли те же испытания, что и телевизионные персонажи. При этом были созданы точные копии костюмов и декораций. Для эффекта погружения под одеждой каждого игрока находился небольшой заряд, который взрывался, если игрок выбывал. Блогер потратил на игру $2,5 миллиона.

Видео набрало 50 миллионов просмотров и почти шесть миллионов лайков. Победителем шоу стал игрок с номером 079.

Ранее стриминговый сервис Netflix опубликовал видеоролик со съёмок корейского сериала «Игра в кальмара» до и после наложения компьютерной графики. Оказалось, что рисунки на стенах в первой серии ненастоящие.

При этом дубли с последней игрой, где люди прыгают на стеклянные платформы, снимали поэтапно, заменяя стекло на листы фанеры. Режиссёр Хван Дон Хек признался, что в первой серии все показанные люди настоящие.