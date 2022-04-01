Биография и личная жизнь Данилы Козловского

Данила Козловский — известный российский актёр, режиссёр, сценарист и продюсер. По мнению многих критиков и зрителей, на сегодняшний день он является лучшим российским киноактёром с большим потенциалом. Широкой публике он известен по таким фильмам, как «Легенда № 17», «Экипаж», «Викинг», «Мы из будущего», «Пятница». За свою карьеру он снялся более чем в 40 фильмах, примерив на себя самые разные роли. С 2018 года он также выступает в роли режиссёра. Его дебютной картиной стал спортивный фильм «Тренер», в которой он также сыграл главную роль. Детство и юношество актёра Данила Козловский

Биография Данилы Козловского — карьера и личная жизнь

родился и вырос в Москве. Атмосфера в его доме была творческой. Отец будущего артиста Валерий Козловский был профессором Московского государственного института культуры, мать Надежда Звенигородская — театральная актриса, работающая в Москонцерте.

Родители развелись рано, и Данила вместе со своими братьями остался жить с мамой. Позже она выйдет замуж за военного, что скажется и на самом Данииле.

Тем не менее отец присутствовал в жизни своей семьи и после развода. Маленького Даню он часто водил с собой на съёмки. Уже в юном возрасте Козловский-младший изучал поведение и эмоции актёров на сцене.

Также на актёрском поприще ему помогла и мать. В связи с рождением детей она была вынуждена завершить свою актёрскую карьеру. Именно поэтому она вложила все свои знания и умения в Данилу, в котором разглядела потенциал. Позже он признается, что без мамы ничего бы не вышло.

Биография Данилы Козловского Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/Global Look Press

Будучи школьником, Козловский никогда не отличался хорошим поведением. Его несколько раз отчисляли из учебных заведений, он менял их одно за другим. Стремясь «приземлить» сына, Надежда Николаевна отдавала его в различные секции и кружки. Он изучал игру на гитаре, фортепиано, ходил на футбол и карате. Некоторое время он даже занимался в балетной школе, но и оттуда его исключили. Несмотря на, казалось бы, неудачные попытки найти своё место, Данила, сам того не понимая, набирался опыта, который впоследствии пригодится ему в профессиональной карьере.

Устав бороться с поведением детей, родители отправляют Данилу и его братьев на учёбу в Кронштадтский кадетский корпус. На тот момент будущей звезде было 11 лет. Позже он расскажет, что шесть лет, проведённые в стенах военного училища, сделали его более дисциплинированным и собранным. Там же он получает свою первую эпизодическую роль в сериале «Простые истины». В этот момент он проходит точку невозврата и по окончании обучения в корпусе решает поступить в театральный университет.

Студенческие годы

В 2002 году Данила Козловский успешно попадает в актёрско-режиссёрскую группу Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства (СПбГАТИ). Его мастером становится деятель искусств Лев Додин. Распознав в молодом студенте талант, наставник начинает активно готовить его к ролям в спектаклях. За свою первую театральную роль в постановке «Короля Лира» Данила получает высшую театральную награду в Петербурге — «Золотой софит».

Разумеется, одной этой ролью актёр не ограничился. Додин ставил его в составы многих спектаклей, среди которых такие, как «Блажь», «Жизнь и судьба» и «Варшавская мелодия». Последняя работа стала дипломной в карьере Данилы. Закончил академию он в 2007 году.

Данила Козловский сейчас Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Сотрудничество с известным мастером принесло ему узнаваемость. Во время обучения Козловского начинают приглашать в кино. Так, он появляется в эпизодах фильмов «Улица разбитых фонарей», «Я все решу сама 2», «На Верхней Масловке». Но первой по-настоящему крупной его работой становится роль футболиста Николая в фильме Алексея Германа — младшего «Гарпастум». Критики высоко оценили способности Данилы, а на Венецианском кинофестивале он был удостоен приза зрительских симпатий.

Взлёт карьеры

По окончании театральной академии Данила Козловский поступает в труппу Театра Европы. Там он продолжает играть в тех спектаклях, в которых дебютировал во время учёбы. Со временем репертуар пополняется. В 2012 году он получает роль Лопахина в спектакле «Вишнёвый сад». Постановка имела большой успех. Так в биографии артиста появилась первая премия «Золотая маска».

Вторая находит его спустя пять лет, когда он играет Гамлета в одноимённой постановке одноимённого романа У. Шекспира.

Параллельно с театральной карьерой начинает строиться его путь в кино. Одну из самых запоминающихся широкому зрителю ролей он получил в фильме Андрея Малюкова «Мы из будущего». Там он сыграл Бормана, одного из путешественников во времени. Картина вышла на экраны в 2008 году и заполучила множество положительных отзывов критиков.

Наиболее яркой и нестандартной ролью Данила Козловский отметился год спустя, в комедии Феликса Михайлова «Весельчаки». Фильм повествует о жизни трансвеститов, одного из них как раз и сыграл Козловский.

В том же 2009 году актёра утвердили на главную роль в фильме Романа Прыгунова «Духless», сценаристом которого выступил автор одноимённого романа Сергей Минаев. Там он сыграл рефлексирующего топ-менеджера, пытающегося найти смысл жизни. Эта работа окончательно закрепила за Козловским статус кинозвезды, а последующие роли поддерживали его уровень.

В 2013 году Даниле досталась роль советского хоккеиста Валерия Харламова в байопике Николая Лебедева «Легенда № 17». Фильм стал популярным ещё до выхода за счёт масштабной рекламы на российском телевидении.

2014 год принёс талантливому актёру интернациональный опыт. Данилу пригласили в США сыграть в фильме «Академия вампиров». Его персонаж — кровопийца русских кровей из Сибири. Российский прокат картина оброшла.

Данила Козловский The Weinstein Company/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Сотрудничество с американской киностудией продолжилось, но уже под предводительством российского кинорежиссёра Ильи Найшуллера. В 2016 году Козловский снимается в экспериментальном фильме от первого лица «Хардкор».

Весь 2016 год был богат на Козловского, что впоследствии стало мемом, а самого Данилу нарекли лучшим актёром года. В этом году он поучаствовал в съёмках ещё двух громких картин. Это фильм-катастрофа «Экипаж», и историческая драма «Викинг». В фильмах он также исполнил главные роли.

Режиссёрское начало

2018 год особенно знаменателен для актёра. Точнее даже не для актёра, а для режиссёра, поскольку в этом году он снимает свой первый фильм «Тренер». В нём он также играет главную роль. Фильм о трагедии футболиста получил в основном положительные рецензии от кинокритиков.

На этом он не останавливается: в 2021 году на экраны страны выходит его вторая работа в качестве режиссёра — биографическая драма «Чернобыль». Фильм повествует об аварии на Чернобыльской АЭС, произошедшей в 1986 году. Главный персонаж также сыгран им. За эту работу Данила получил премию GQ в номинации «Режиссер года».

Личная жизнь

За время учебы в театральной академии, Данила Козловский определённо имел опыт близости с женщинами. Первой его избранницей стала дочь Михаила Боярского Елизавета. Однако дальше свиданий дело не пошло —- отец актрисы запретил им встречаться.

Чуть позднее он заводит роман с польской актрисой Урсулой Магдаленой Малки, с которой он учился и играл в стенах одного училища. Они поженились в 2008 году. Спустя три года пара подала на развод. Козловский признался, что «обстоятельства оказались сильнее».

Личная жизнь Данилы Козловского paniurszula/vk.com

В 2013 году Данила начинает встречаться со своей коллегой по съёмочной площадке фильма «Распутин» Юлией Снигирь. Эти отношения закончились спустя год.

Наиболее крепкими узами Данила Козловский был связан с моделью Ольгой Зуевой. Отношения начались в 2015 году, и в первое время их совместная личная жизнь тщательно скрывалась от публики. Через три года актёр сделал предложение возлюбленной. В 2018 году они стали мужем и женой, а в 2020 году Ольга родила дочь. Ей дали имя Ода-Валентина.

Спустя год пара рассталась. В интервью Ирине Шихман Данила признался, что поступил подло и несправедливо по отношению к своей уже бывшей супруге. Ольга и Ода остались жить вдвоём в США, а Данила объявил о своих отношениях с актрисой Оксаной Акиньшиной. Они сохраняются и сейчас.

Данила Козловский сейчас

На сегодняшний день Данила Козловский продолжает свою режиссёрскую деятельность. К выходу на экраны готовится сериал «Карамора», в котором он, как и в предыдущих своих работах, сыграл главную роль. Компанию ему составили Филипп Янковский и Дарья Балабанова.

Помимо этого, актёр принимает участие в съёмках многосерийной ленты «Люся» Ивана Твердовского. «Люся» — это имя умной колонки, которую изобретает персонаж Козловского. Для него она становится чем-то большим, чем просто колонка. Премьера запланирована на 2022 год.

В марте 2022 года публично заявил о том, что не поддерживает проводимую российскими властями спецоперацию на территории Украины.

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