Бен Аффлек вернётся к роли Бэтмена

Американский актёр Бен Аффлек снова сыграет Бэтмена. Он появится в фильме про Флэша.
Об участии Аффлека
Мускетти отметил, что у Бэтмена будут эмоциональные взаимоотношения с Флэшем, потому что они оба сироты. По его мнению у Аффлека будет возможность по-новому раскрыть своего персонажа.
В его версии Бэтмена есть определенная двойственность. Да, это очень мужественный персонаж — он выглядит очень угрожающе, у него выдающийся подбородок. Но в то же время это очень уязвимый человек, сказал кинематографист.
Как писал NEWS.ru, компания DC планирует ввести Бэтмена Майкла Китона и в другие свои фильмы. Его персонаж будет связующим звеном сюжетных арок в картинах вселенной.
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