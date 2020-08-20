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Бен Аффлек вернётся к роли Бэтмена

10:41, 21 августа 2020
Фото: DC Entertainment/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американский актёр Бен Аффлек снова сыграет Бэтмена. Он появится в фильме про Флэша.

Об участии Аффлека рассказал в беседе с Vanity Fair Адрес Мускетти, назначенный режиссёром картине. Он также заявил, в ленте появится ещё одна версия Бэтмена, которого сыграет Майкл Китон. В 1990-х годах он сыграл Брюса Уэйна в дилогии Тима Бёртона.

Мускетти отметил, что у Бэтмена будут эмоциональные взаимоотношения с Флэшем, потому что они оба сироты. По его мнению у Аффлека будет возможность по-новому раскрыть своего персонажа.

В его версии Бэтмена есть определенная двойственность. Да, это очень мужественный персонаж — он выглядит очень угрожающе, у него выдающийся подбородок. Но в то же время это очень уязвимый человек, сказал кинематографист.

Как писал NEWS.ru, компания DC планирует ввести Бэтмена Майкла Китона и в другие свои фильмы. Его персонаж будет связующим звеном сюжетных арок в картинах вселенной.

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