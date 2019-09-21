https://static.news.ru/photo/77cb4b7c-dca5-11e9-877e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Warsaw Film Festival

Основанный на одноимённом ситкоме полнометражный фильм «Батя» планируют представить в рамках Варшавского международного кинофестиваля в октябре 2020 года.

Об этом сообщил креативный директор ГПМ РТВ («Газпром-Медиа Развлекательное телевидение»), директор телеканала ТНТ4 Гавриил Гордеев, передаёт ТАСС . Гордеев рассказал, что фильм будет про молодого отца, постоянно сравнивающего свои отношения с детьми с тем, что «было у него с батей в 1990-е». Директор телеканала признался, что хочет «зайти с фильмом в европейское пространство», для чего и планирует показать картину на кинофестивале.

Гордеев также отметил, что фильм лично важен для него, так как он надеется найти с помощью «Бати» своего собственного отца, с которым не виделся много лет.

News.ru ранее привёл данную режиссёром Никитой Михалковым оценку шансов российских фильмов на «Оскар». Михалков посчитал, что вероятность такого события очень мала, так как премия становится всё больше политизированной.