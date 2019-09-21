Основанный на одноимённом ситкоме полнометражный фильм «Батя» планируют представить в рамках Варшавского международного кинофестиваля в октябре 2020 года.
Об этом сообщил креативный директор ГПМ РТВ («Газпром-Медиа Развлекательное телевидение»), директор телеканала ТНТ4 Гавриил Гордеев, передаёт
Гордеев также отметил, что фильм лично важен для него, так как он надеется найти с помощью «Бати» своего собственного отца, с которым не виделся много лет.
News.ru ранее привёл данную режиссёром Никитой Михалковым оценку шансов российских фильмов на «Оскар». Михалков посчитал, что вероятность такого события очень мала, так как премия становится всё больше политизированной.