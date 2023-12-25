Автор песен «Комбинации» назвал сериал «Слово пацана» потрясающим

Фото: Пресс-служба Wink

Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте»

Автор песен группы «Комбинация» Виталий Окороков в разговоре с NEWS.ru назвал сериал «Слово пацана» потрясающим. По его словам, он полностью согласен с оценкой режиссера Никиты Михалкова, который считает, что Жора Крыжовников снял шедевр.

Сериал потрясающий, я согласен с тем, что сказал Сергей Михалков. Это киношедевр, но его надо правильно понимать, — сказал Окороков.

Композитор, автор хитов первой советской женской группы «Комбинация», которые звучат в сериале, отметил, что Крыжовников — потрясающий режиссер, которому одинаково хорошо удается снимать как комедии («Горько!»), так и драмы, это редкий талант среди режиссеров.

В сериале он сделал ставку на музыку, песни подобраны точно. Наша песня «Не забывай» звучит, когда герои похищали кепки в магазине, — отметил музыкант.

Окороков добавил, что песня «Кобимнации» «Не забывай», которую он написал в конце 80-х, после выхода сериала «Слово пацана» попала в топы самых популярных музыкальных композиций, такого не было даже с хитами группы «Бухгалтер» и «Американ бой».

Ранее после громкого успеха сериала «Слово пацана» его сценарист Андрей Золотарев во время программы «Царьград. Главное» признался, что историй про героев сериала достаточно еще как минимум на два сезона. По его словам, будет ли второй и третий сезоны, целиком зависит от режиссера Жоры Крыжовникова.