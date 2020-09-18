Асмус поблагодарила режиссёра за отсутствие откровенных сцен в «Китобое»

https://static.news.ru/photo/c1cd9e0a-f99b-11ea-b80d-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/asmuskristina

Актриса Кристина Асмус поблагодарила режиссёра «Китобоя» Филиппа Юрьева за то, что откровенные сцены с её участием не были включены в финальную версию фильма.

Роль у меня девушки из секс-видеочата, мы снимали гораздо больше, чем показали в кино. Мне очень приятно, что Филипп не счёл нужным показывать обнажённые сцены, — сообщила она на пресс-конференции в рамках фестиваля «Кинотавр» в Сочи.

По словам актрисы, отснятый материал мог бы вызвать бурную реакцию и привлечь дополнительных зрителей, но это бы испортило общую концепцию картины, передаёт РИА Новости.

Также Асмус призналась, что впервые увидела фильм целиком только на фестивале.

Я была под таким впечатлением, что долго не могла уснуть, я совершенно абстрагировалась от того, что я там снималась, а роль у меня небольшая. Филипп — большой художник, — отметила она.

Фильм «Китобой» был представлен на кинофестивале «Кинотавр», который проходит с 11 по 18 сентября в Сочи. Как ранее сообщал, NEWS.ru, на Венецианском кинофестивале в программе авторского кино «Дни Венеции» фильм удостоился главного приза.