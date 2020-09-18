Асмус поблагодарила режиссёра за отсутствие откровенных сцен в «Китобое»

Актриса Кристина Асмус поблагодарила режиссёра «Китобоя» Филиппа Юрьева за то, что откровенные сцены с её участием не были включены в финальную версию фильма.
Роль у меня девушки из секс-видеочата, мы снимали гораздо больше, чем показали в кино. Мне очень приятно, что Филипп не счёл нужным показывать обнажённые сцены, — сообщила она на пресс-конференции в рамках фестиваля «Кинотавр» в Сочи.
По словам актрисы, отснятый материал мог бы вызвать бурную реакцию и привлечь дополнительных зрителей, но это бы испортило общую концепцию картины,
Также Асмус призналась, что впервые увидела фильм целиком только на фестивале.
Я была под таким впечатлением, что долго не могла уснуть, я совершенно абстрагировалась от того, что я там снималась, а роль у меня небольшая. Филипп — большой художник, — отметила она.
Фильм «Китобой» был представлен на кинофестивале «Кинотавр», который проходит с 11 по 18 сентября в Сочи. Как ранее сообщал, NEWS.ru, на Венецианском кинофестивале в программе авторского кино «Дни Венеции» фильм удостоился главного приза.
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