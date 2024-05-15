Amazon снимет сериал о школьных годах «блондинки в законе» Variety: Amazon снимет сериал-приквел «Блондинки в законе»

Фото: Supplied by FilmStills.net/Global Look Press

Кадр из фильма «Блондинка в законе 2»

Онлайн-кинотеатр Amazon Prime Video анонсировал сериал-приквел комедийной дилогии «Блондинка в законе», сообщило издание Variety. Многосерийную картину назовут «Эль» (Elle). Сериал расскажет о школьных годах героини оригинальных фильмов.

Шоураннером проекта станет Лаура Киттрелл («Белая ворона», «Черный понедельник»), исполнительным продюсером будет актриса Риз Уизерспун. Других подробностей о сериале нет.

Я действительно в восторге от этого сериала! Поклонники узнают, как Элль Вудс в подростковом возрасте ориентировалась в своем мире со своей ярко выраженной индивидуальностью и изобретательностью так, как могла сделать только наша любимая Эль. Что может быть лучше, чем это?! — отреагировала Уизерспун.

Фильм «Блондинка в законе» вышел в прокат в 2001 году. Сюжет картины разворачивается вокруг легкомысленной студентки, решившей учиться в Юридической школе Гарварда ради возвращения возлюбленного.

Ранее Amazon Prime Video представил трейлер четвертого сезона сериала «Пацаны» и указал дату премьеры картины, в центре сюжета которой представлены люди, объединившиеся против жестоких и алчных супергероев. Первые три серии покажут 13 июня, остальные пять будут выходить еженедельно до 18 июля. Менее чем за день трейлер набрал свыше 5 млн просмотров на YouTube.

В центре сюжета четвертого сезона лежит противостояние супергероя Хоумлендера и Билли Бутчера, главы команды мстителей, которые сражаются с супергероями. После событий третьего сезона Бутчеру остается жить всего несколько месяцев, однако он находит новый способ противостоять своему главному врагу.