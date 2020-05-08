Актёры из «Назад в будущее» снова воссоединятся

Американский актёр Кристофер Ллойд объявил о воссоединение со своими коллегами по фильму "Назад в будущее". Артисты проведут встречу на YouTube-канале Джоша Гэда, известному по фильму "Холодное сердце".
Трансляция пройдёт 11 мая в 19:00, о чём Ллойд сообщил в Instagram. Эфир станет частью шоу Гэда Reunited Apart, его целью будет сбор средств на борьбу с пандемией коронавируса.
Собираемся вместе по замечательному поводу. Оставайтесь на связи... — написал актёр, сыгравший доктора Эммета Брауна.
Как писал NEWS.ru, поклонники трилогии «Назад в будущее» сняли ремейк второй части картины, находясь в изоляции из-за пандемии коронавируса. Над картиной трудились более 300 человек из девяти стран.
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