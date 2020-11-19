Актёру Гребенщикову запретили въезд на Украину

https://static.news.ru/photo/d0040adc-2a78-11eb-8e7f-fa163e074e61_660.jpg Кирилл Гребенщиков Фото: kirill.grebenshchikov/instagam.com

Российскому актёру Кириллу Гребенщикову на три года закрыли въезд на Украину. Причиной стало то, что последние шесть лет артист посещал Крым.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины. По её данным, Гребенщикова остановили в аэропорту Борисполя, откуда тот прилетел из Минска. Актёр объяснил пограничникам, что на Украине он должен участвовать в съёмках.

Как отметили в пограничной службе, тем, что артист посещал Крым последние шесть лет, он нарушил украинское законодательство, передаёт РИА Новости. Гребенщикова вернули на территорию Белоруссии. Запрет на въезд на Украину будет действовать три года.

Такими действиями он нарушил требования законодательства Украины о порядке въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда с неё, — говорится в сообщении.

Ранее NEWS.ru писал о том, что прокуратура Автономной Республики Крым и города Севастополь, которая входит в структуру Генпрокуратуры Украины, наложила арест на 44 российских самолёта. Официальной причиной стали полёты воздушных судов на полуостров.