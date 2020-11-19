Актёру Гребенщикову запретили въезд на Украину

Российскому актёру Кириллу Гребенщикову на три года закрыли въезд на Украину. Причиной стало то, что последние шесть лет артист посещал Крым.
Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины. По её данным, Гребенщикова остановили в аэропорту Борисполя, откуда тот прилетел из Минска. Актёр объяснил пограничникам, что на Украине он должен участвовать в съёмках.
Как отметили в пограничной службе, тем, что артист посещал Крым последние шесть лет, он нарушил украинское законодательство,
Такими действиями он нарушил требования законодательства Украины о порядке въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда с неё, — говорится в сообщении.
Ранее NEWS.ru писал о том, что прокуратура Автономной Республики Крым и города Севастополь, которая входит в структуру Генпрокуратуры Украины, наложила арест на 44 российских самолёта. Официальной причиной стали полёты воздушных судов на полуостров.