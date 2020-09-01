https://static.news.ru/photo/89c1cb7a-ec4a-11ea-8cc3-fa163e074e61_660.jpg Юрий Борисов и Юрий Дудь Фото: вДудь/youtube.com

Российский актёр Юрий Борисов стал гостем шоу «вДудь» журналиста и блогера Юрия Дудя. Артист известен по ролям в фильмах «Т-34» и «Бык» и сериале «Мир! Дружба! Жвачка!».

В видео показали поездку Борисова и Дудя в город Нальчик. Во время беседы артист рассказал, откуда у него квартира в центре Москвы и сколько он зарабатывает. Ролик с интервью опубликован на YouTube-канале Дудя.

Актёр прокомментировал слова блогера о том, что Борисова называют «новым Александром Петровым». А также он рассказал об участии в фильме «Союз спасения» и ролях в пропагандистских фильмах.

В августе героем шоу «вДудь» стал журналист и создатель музыкального фестиваля «Нашествие» Михаил Козырев. Он обсудил в программе свой родной город Екатеринбург, уличное искусство, работу на телеканале «Дождь» и политику, писал NEWS.ru.