https://static.news.ru/photo/33250756-5e0f-11ea-bb00-fa163e074e61_660.jpg Максим Болдри Фото: Birdie Thompson/AdMedia/Global Look Press

Британский актёр российского происхождения Максим Болдри получил главную роль в сериале «Властелин колец». Производством проекта занимается компания Amazon.

Болдри уже подписал контракт на участие, однако кого именно он сыграет, пока что не сообщается, передаёт Deadline. Детали сюжета сериала держатся в секрете.

Британский артист известен по ролям в фильме «Рождество на двоих» и сериале «Доктор Кто». Несмотря на что что Болдри родился в Великобритании, детство он провёл в Москве и Варшаве.

Как писал NEWS.ru, компания Amazon обнародовала список актёров, которые исполнят основные роли в сериале, снятом по трилогии «Властелин колец». В него вошли 15 артистов, среди которых — Роберт Арамайо, Овайн Артур, Назанин Бониади, Эма Хорват и София Номвете.