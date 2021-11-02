Актёр из «Бригады» Дмитрий Гуменецкий умер в 49 лет

Актёр Дмитрий Гуменецкий, известный российскому зрителю по роли начальника охраны Саши Белого Шмидта в сериале «Бригада», умер в Москве. Причиной смерти 49-летнего артиста стал рак, с которым Гуменецкий боролся несколько лет, сообщает РЕН ТВ.

О смерти актёра легендарного сериала стало известно от друга его семьи. Последние дни Гуменецкий провёл в хосписе, его не стало 29 октября, а 31 октября Гуменецкого похоронили. Известно, что в 2015 году актёр попал в тюрьму, его осудили на восемь лет за хранение наркотиков и отправили отбывать наказание в колонию строгого режима.

На свободу Гуменецкий должен был выйти в 2023 году, но был отпущен по УДО в 2020 году из-за проблем со здоровьем. Кроме сериала «Бригада» Гуменецкий снимался в фильмах «Бумер», «Магнитные бури», «Правда скрывает ложь». До актёрской карьеры он служил в спецназе и участвовал в боевых действиях на Северном Кавказе.

Ранее сообщалось, что советский и украинский актёр Алексей Колесник скончался в возрасте 71 года. Артист умер в Киеве 30 октября.