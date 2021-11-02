Актёр из «Бригады» Дмитрий Гуменецкий умер в 49 лет

Актёр Дмитрий Гуменецкий, известный российскому зрителю по роли начальника охраны Саши Белого Шмидта в сериале «Бригада», умер в Москве. Причиной смерти 49-летнего артиста стал рак, с которым Гуменецкий боролся несколько лет, сообщает РЕН ТВ.
О смерти актёра легендарного сериала
На свободу Гуменецкий должен был выйти в 2023 году, но был отпущен по УДО в 2020 году из-за проблем со здоровьем. Кроме сериала «Бригада» Гуменецкий снимался в фильмах «Бумер», «Магнитные бури», «Правда скрывает ложь». До актёрской карьеры он служил в спецназе и участвовал в боевых действиях на Северном Кавказе.
Ранее сообщалось, что советский и украинский актёр Алексей Колесник скончался в возрасте 71 года. Артист умер в Киеве 30 октября.