Актёр Дмитрий Дьяченко умер во Флориде

https://static.news.ru/photo/05a61602-8697-11ea-b5c7-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Дьяченко Фото: D. Long/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американский актёр украинского происхождения Дмитрий Дьяченко скончался в США в возрасте 52 лет, спустя одиннадцать дней после дня рождения.

Артист был обнаружен мёртвым у себя дома в городе Дейтона-Бич (штат Флорида) 22 апреля, после того, как пропал, не отвечая на звонки родственников несколько дней. Об этом сообщает портал TMZ.

Отмечается, что смерть актёра из семьи украинского эмигранта не связана с коронавирусом. Кроме того, на его теле не обнаружены признаки насилия. Причину смерти назовёт экспертиза.

Дьяченко хорошо известен российскому зрителю по роли Юрия в фильме ужасов «Запретная зона» 2012 года.

Ранее NEWS.ru сообщал, что умер американский актёр Том Лестер. Ему был 81 год. Актёр скончался 20 апреля из-за осложнений, вызванных болезнью Паркинсона. Наибольшую известность ему принесло участие в сериале «Зелёные просторы». Также он снимался в шоу «Деревенщина из Беверли-Хиллз», «Рыцарь дорог» и «Санта-Барбара».