Актёр Дмитрий Дьяченко умер во Флориде

Американский актёр украинского происхождения Дмитрий Дьяченко скончался в США в возрасте 52 лет, спустя одиннадцать дней после дня рождения.
Артист был обнаружен мёртвым у себя дома в городе Дейтона-Бич (штат Флорида) 22 апреля, после того, как пропал, не отвечая на звонки родственников несколько дней. Об этом
Отмечается, что смерть актёра из семьи украинского эмигранта не связана с коронавирусом. Кроме того, на его теле не обнаружены признаки насилия. Причину смерти назовёт экспертиза.
Дьяченко хорошо известен российскому зрителю по роли Юрия в фильме ужасов «Запретная зона» 2012 года.
Ранее NEWS.ru сообщал, что умер американский актёр Том Лестер. Ему был 81 год. Актёр скончался 20 апреля из-за осложнений, вызванных болезнью Паркинсона. Наибольшую известность ему принесло участие в сериале «Зелёные просторы». Также он снимался в шоу «Деревенщина из Беверли-Хиллз», «Рыцарь дорог» и «Санта-Барбара».
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