Сагалова рассказала, как изменился Рома Букин из «Счастливы вместе» Актриса Сагалова: Ромка Букин стал плейбоем в продолжении «Счастливы вместе»

Фото: Артем Коротаев/ТАСС

Александр Якин

Все ключевые персонажи сериала «Счастливы вместе», которые появятся в его продолжении «Букины», стали интереснее и смешнее спустя десять лет, рассказала NEWS.ru актриса Дарья Сагалова, известная по роли Светы Букиной. Она добавила, что больше всех изменился созданный Александром Якиным образ Ромы Букина — в новом проекте он стал красавчиком.

Больше всего зрители обалдеют от Ромки Букина. Он стал такой красавчик, денди. Это совсем не тот Ромка, который не мог построить отношения. Девчонки от него упадут в обморок. Он такой весь фигуристый, мышечный, у него глаз хулиганский, не побоюсь этого слова, плейбой, — рассказала Сагалова.

По словам актрисы, в лучшую сторону изменился и Виктор Логинов, чей образ стал более глубоким. Сагалова добавила, что Наталья Бочкарева, напротив, не изменилась, но это она считает комплиментом, ведь Даша Букина неизменно прекрасно выглядит.

На мой взгляд, все стали смешнее и сочнее, — заключила Сагалова.

Ранее канал ТНТ снял сериал «Букины», который стал продолжением популярного ситкома «Счастливы вместе». Главные роли в проекте, как и десять лет назад, сыграли Наталья Бочкарева, Виктор Логинов, Дарья Сагалова и Александр Якин.