Актриса Эльза Рэйвен из фильма «Назад в будущее» ушла из жизни

Американская актриса Эльза Рэйвен (настоящее имя Эльза Рабинович), известная по роли в фильме «Назад в будущее» скончалась на 92-м году жизни.
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Рэйвен родилась 21 сентября 1929 года в Чарлстоне, США. Её дебют в кино состоялся в картине Леонарда Кастла «Убийцы медового месяца». Многим зрителям она запомнилась по роли женщины, выступающей за сохранение башни с часами в фильме Роберта Земекиса «Назад в будущее», а также по роли риэлтора миссис Таунсенд в фильме Стюарта Розенберга «Ужас Амитивилля».
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