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Актриса Эльза Рэйвен из фильма «Назад в будущее» ушла из жизни

11:48, 05 ноября 2020 315
Фото: Кадр: фильм «Назад в будущее»

Американская актриса Эльза Рэйвен (настоящее имя Эльза Рабинович), известная по роли в фильме «Назад в будущее» скончалась на 92-м году жизни.

Об этом сообщает издание Variety. По его данным, женщина ушла из жизни 2 ноября. О причинах смерти на данный момент ничего неизвестно.

Рэйвен родилась 21 сентября 1929 года в Чарлстоне, США. Её дебют в кино состоялся в картине Леонарда Кастла «Убийцы медового месяца». Многим зрителям она запомнилась по роли женщины, выступающей за сохранение башни с часами в фильме Роберта Земекиса «Назад в будущее», а также по роли риэлтора миссис Таунсенд в фильме Стюарта Розенберга «Ужас Амитивилля».

Ранее NEWS.ru писал о том, что британский актёр и комик Джон Грибб, известный по псевдониму Джон Сешнс, умер на 68 году жизни.

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