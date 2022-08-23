«90 миллионов в трубу»: кинокритик об уничтожении фильма «Бэтгерл» Кинокритик Корецкий заявил, что Warner Bros. удалили «Бэтгерл» в связи с экономической политикой компании

Фото: kinopoisk.ru

кадр из фильма «Бэтгерл»

Уничтожение материалов фильма «Бэтгерл» Warner Bros. может быть связано с корпоративной экономической политикой компании, рассказал в беседе с NEWS.ru кинокритик Василий Корецкий. Он считает, что режиссеры могли запросить дополнительные средства на пересъемку отдельных моментов, в связи с чем в Warner Bros. приняли решение полностью удалить весь отснятый материал. Таким образом средства на его съемку были «пущены в трубу».

Как я понял, это произошло из-за корпоративной экономической политики Warner Bros. Тем более, что фильм не был готов от слова совсем. Была отснята только рыба. В тоже время режиссеры проекта, уже на этой стадии запросили бюджет на пересъемку некоторых моментов. Очевидно в связи с этим студия Warner и свернула таким радикальным образом данный проект. 90 млн в трубу, да и только, - заявил Корецкий.

Также кинокритик высказал недоумение, «что такого надо было снять, да еще и за такие деньги, чтобы в результате прийти к уничтожению даже исходников». Однако подобное решение может говорить о том, что зритель ничего не потерял.

Ранее в Сети появилось видео, в котором авторы «Бэтгерл» рассказывают о подной потере доступа к материалам фильма. По их словам, на корпоративных серверах не осталось ничего, даже сцен с Бэтменом. Позднее стало известно, что материалы могли удалить представители Warner Bros.

Ранее стало известно, что кинокомпания Warner Bros. выпустит в прокат продолжение психологического триллера «Джокер» 4 октября 2024 года. Фильм будет называться «Джокер. Folie à Deux» («Безумие на двоих»).