46 минут веселья: каким получился фильм «Маша и Медведь в кино: 12 месяцев» 15 декабря в российский кинотеатрах стартует новогодняя киноверсия популярного мультсериала «Маша и Медведь»

Фото: Volga

Кадр из мультфильма «Маша и Медведь в кино: 12 месяцев»

C 15 декабря, в разгар новогодних премьер в российских кинотеатрах начнется показ анимационного мини-фильма студии Animaccord «Маша и Медведь в кино: 12 месяцев» по мотивам оригинального мультсериала и сказки Самуила Маршака. Несмотря на громкое название, претендующее на полный метр, киноверсия представляет из себя небольшой 46-минутный проект. И только 22 из них отведены на новогодний выпуск, а остальные — на три дополнительных серии. Каким получился праздничный спецвыпуск главного YouTube-проекта отечественной анимации и стоит ли вести детей в кино на новогоднюю серию «Маши и Медведя» — в материале NEWS.ru.

«Маша и Медведь в кино: 12 месяцев» — это современная интерпретация одноименной сказки Самуила Маршака. Но в отличие от оригинала сценаристы делают упор не на истории бедной девочки, отправленной мачехой искать подснежники замой, а на самих месяцах, которым надо запустить новый природный цикл.

Так, первый месяц года Январь видится художникам самым молодым. Это озорной мальчишка с бело-голубыми волосами, внешне и по характеру напоминающий непоседливую Машу. А вот Декабрь предстает статной и мудрой бабушкой. Каждый месяц наделен природными силами, позволяющими обеспечивать верный порядок вещей в природе. В этом им помогает волшебный жезл, который они передают друг другу по истечении своего срока.

Фото: Volga Кадр из мультфильма «Маша и Медведь в кино: 12 месяцев»

Раз в год в новогоднюю ночь братья и сестры-месяцы собираются вместе на заснеженной поляне, чтобы дать начало новому году. Обычно месяцы встречаются под узорчатым ледяным куполом, который вместе делают Декабрь и Январь, но в этот раз их импровизированный шатер оказался в непосредственной близости к жилищу Маши и Медведя. Любимые герои, как и весь лес, тоже вовсю готовятся к празднику: наряжают елки, готовят угощения, заворачивают подарки. Мишка пытается устроить идеальный праздник, а Декабрь готовится к ежегодному ритуалу. Вот только за этой суматохой взрослые могут пропустить всё веселье. Это и оказывается движущим мотивом истории.

Детям только и остается, что вертеться под ногами в ожидании новогоднего чуда, после которого им вручат подарки, накормят и отправят спать. Но Маша с таким положением вещей никак не согласна. «Разве это веселье?», — спрашивает она у своего нового друга Января и пускается спасать положение.

Завладев волшебным посохом, она устраивает из леса сказочный парк аттракционов, полный разноцветных огней и сладостей. Складывается классический сюжет «Маши и Медведя», где девочка творит разные забавные бесчинства, но выводов не делает. Так происходит и здесь, но за это взрослые и дети и любят мультфильм вот уже 14 лет.

Много лет мы собираем у экранов семьи за просмотром серий «Маши и Медведя», всё это время вынашивая идею создания уникального опыта для нашей аудитории. Новый год традиционно считается периодом чудес и добрых захватывающих приключений. В это волшебное время мы воплотили свою давнюю мечту — подарить и взрослым, и юным зрителям праздничные эмоции, объединив два сказочных мира в новом 22-минутном мини-фильме под названием «Маша и Медведь в кино: 12 месяцев», — сказала на предпремьере исполнительный продюсер мультфильма Елена Щичкина.

Фото: Volga Кадр из мультфильма «Маша и Медведь в кино: 12 месяцев»

Композиционно мини-фильм можно разделить на три части. Сначала зрители увидят небольшой анимационный скетч о том, как некоторые посетители кинотеатра в лице Маши мешают остальным смотреть фильм в кинозале. Затем следует новогодняя серия, а после нее — еще три новые в классическом 7-минутном формате. При этом только одна из последующих серий зимняя, а две другие — про футбол и лётные уроки Маши и Свиньи.

Машу озвучивает молодая актриса Юлия Зуникова. Ее голос зрители слышали в одноименном мультипликационном сериале с пятого сезона. Другие персонажи говорят голосами Артема Божутина, Ларисы Брохман, Никиты Прозоровского, Диомида Виноградова и Юлии Яблонской.

Серьезных преобразований по сравнению с мультсериалом в новогодней «Маше и Медведе» ждать не стоит. Зато дети, которые придут в кино, гарантированно увидят крепкую и веселую историю с любимыми героями. Да и устать не успеют. Поэтому взрослым можно брать с собой даже самых маленьких зрителей.