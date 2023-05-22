Дочь актрисы Польских опровергла слухи о госпитализации матери

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Галина Польских

Дочь актрисы Галины Польских Мария Сурина опровергла сообщения о госпитализации матери. Telegram-канал «112» сообщал, что актриса доставлена в одну из столичных больниц из-за проблем с давлением и сердцем. Утверждалось, что на протяжении нескольких дней она будет находиться под наблюдением врачей отделения артериальной гипертензии и ей скорректируют лечение хронических болезней. По словам дочери, актриса всего лишь сходила на обследование.

Все в порядке, Галина Александровна дома. Слава богу, все хорошо. Она проходила обследование, только почему-то все пишут о какой-то госпитализации, — заявила Мария Сурина.

В январе уже появлялись подобные сообщения о госпитализации артистки, но она их опровергала. Такая же история повторялась в сентябре 2018 года.

Ранее сообщалось, что народный артист РСФСР Глеб Панфилов идет на поправку после того, как был госпитализирован с инсультом и пневмонией. Эту информацию подтвердил директор театра «Ленком» Марк Варшавер. 21 мая Панфилову исполнилось 89 лет. О госпитализации режиссера стало известно 11 мая. Панфилова доставили в Одинцовскую областную больницу с геморрагическим инсультом, а позже перевели в медучреждение в Москве.