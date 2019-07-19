Сотрудники ДПС Сургута задержали местного полицейского за вождение в нетрезвом виде.
Исследование на алкотестере проводили представители отдела собственной безопасности МВД, передаёт
В настоящий момент проводится внутренняя проверка.
Ранее News.ru писал, что мужчина получил травму лица в ДТП в Удомельском районе Тверской области. Он не справился с управлением автомобиля Ауди А4. Транспортное средство протаранило столб и забор. По предварительным данным, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.