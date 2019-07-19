Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Сотрудники ДПС Сургута задержали местного полицейского за вождение в нетрезвом виде.

Исследование на алкотестере проводили представители отдела собственной безопасности МВД, передаёт URA.RU. По данным регионального УМВД, нарушитель уволен из органов.

В настоящий момент проводится внутренняя проверка.

Ранее News.ru писал, что мужчина получил травму лица в ДТП в Удомельском районе Тверской области. Он не справился с управлением автомобиля Ауди А4. Транспортное средство протаранило столб и забор. По предварительным данным, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

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