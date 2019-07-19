Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Лавина накрыла туристов в районе Северо-Чуйского хребта на территории Республики Алтай. Один человек погиб, ещё один получил травмы.

При спуске с вершины двое из туристов попали под лавину. Группой туристов один из них был освобождён из-под лавины (получил травмы, вывих руки и, предположительно, перелом рёбер). В 11:20 мск...