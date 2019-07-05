https://static.news.ru/photo/6b38077e-9f65-11e9-99a2-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Anton Belitsky/Russian Look

Компания из четырёх нетрезвых мужчин пыталась познакомиться с двумя девушками на западе столицы. Согласно предварительной информации, один из них устроил стрельбу, получив отказ.

Он попытался попасть в обидчиц из травматического пистолета, передаёт РИА Новости сообщение пресс-службы городского ГУ МВД.

В настоящий момент полицейские ищут нападавшего. Пострадавшие отказались от госпитализации.

Инцидент произошёл возле Минской улицы.

Ранее News.ru писал, что не менее четырёх человек погибли и несколько получили ранения в результате нападения неизвестного мужчины в Австралии. Инцидент случился в городе Дарвин.