Компания из четырёх нетрезвых мужчин пыталась познакомиться с двумя девушками на западе столицы. Согласно предварительной информации, один из них устроил стрельбу, получив отказ.
Он попытался попасть в обидчиц из травматического пистолета, передаёт РИА Новости сообщение пресс-службы городского ГУ МВД.
В настоящий момент полицейские ищут нападавшего. Пострадавшие отказались от госпитализации.
Инцидент произошёл возле Минской улицы.
Ранее News.ru писал, что не менее четырёх человек погибли и несколько получили ранения в результате нападения неизвестного мужчины в Австралии. Инцидент случился в городе Дарвин.