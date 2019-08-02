https://static.news.ru/photo/dc4bc650-b4f8-11e9-9980-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Природные пожары в Якутии охватили площадь в 1,216 млн га, сообщили в ГУ МЧС РФ по республике.

По данным ведомства, ситуацию в регионе усугубляет сухая и ветренная погода.

По оперативным данным «Авиалесоохраны», на территории республики действует 123 природных пожара на общей площади 1 215 960 га, из них на обслуживаемой территории проводится тушение 17 природных пожаров, — говорится в сообщении .

Также в МЧС отметили, что за прошедшие сутки количество возгораний уменьшилось на 10 очагов.

К тушению пожаров были привлечены 787 человек и 119 единиц техники, в том числе от МЧС России — 43 человека и одна единица техники.

Ранее News.ru писал, что «Авиалесоохрана» и региональные лесничества ликвидировали за минувшие сутки 25 лесных пожаров на площади 6,87 тыс. га. Сейчас на территории страны бушуют пожары на территории более 122 тыс. га.