Около одного из баров в Якутске произошла массовая драка. Видео инцидента опубликовано в Сети.
По информации местных жителей, на место ЧП прибыла полиция и ОМОН. Некоторых участников потасовки поместили в патрульную машину, остальных прибытие силовиков не смутило, и разгорячённые посетители заведения продолжили выяснение отношений, передаёт
Причины и обстоятельства инцидента выясняются.
Как писал News.ru, ранее пассажир метро в Петербурге набросился с ножом на двух мужчин, которые промолчали в ответ на заданный им вопрос.