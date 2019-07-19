https://static.news.ru/photo/e8cbefb0-aaec-11e9-b998-fa163e074e61_1024.jpg Кадр из фильма «Криминальное чтиво» Фото: Miramax Films

Около одного из баров в Якутске произошла массовая драка. Видео инцидента опубликовано в Сети.

По информации местных жителей, на место ЧП прибыла полиция и ОМОН. Некоторых участников потасовки поместили в патрульную машину, остальных прибытие силовиков не смутило, и разгорячённые посетители заведения продолжили выяснение отношений, передаёт телеканал РЕН .

Причины и обстоятельства инцидента выясняются.

Как писал News.ru, ранее пассажир метро в Петербурге набросился с ножом на двух мужчин, которые промолчали в ответ на заданный им вопрос.