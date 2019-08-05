https://static.news.ru/photo/4a66b15a-b79b-11e9-8987-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Пролёт двух пассажирских самолётов зафиксировал в небе над Ачинском сервис Flightradar24 во время детонации боеприпасов на складе войсковой части 74008 в Красноярском крае, где базируются ракетные войска стратегического назначения.

Самолёт ATR 42 авиакомпании Nordstar выполнял рейс Омск — Красноярск на высоте 7,6 км. Лайнер А320 «Уральских авиалиний» следовал из Иркутска в Екатеринбург на высоте 11 км.

Траектория их движения проходила в 5–10 км от эпицентра взрывов. Оба авиарейса благополучно вышли из опасной зоны и продолжили полёт по назначенному маршруту, информирует « Интерфакс ».

ФГУП «Госкорпорация по организации воздушного движения» закрыло воздушное пространство в радиусе 20 км, в эту зону попали города Ачинск и Назарово, а также несколько пригородов.

По последним данным, четверо солдат числятся пропавшими без вести в результате детонации снарядов. Во время первых взрывов они были внутри здания и разгружали боеприпасы. Личный состав воинской части укрыт в бомбоубежище. На складе горят две площадки, где находятся не меньше 40 тысяч крупных снарядов, калибра 125 и 152 мм.

По предварительным данным, один военнослужащий погиб. Однако официального подтверждения этой информации ещё не было. Всего были госпитализированы трое военных с осколочными ранениями. У двоих многочисленные переломы, они находятся в состоянии средней степени тяжести. Ещё один солдат будет проходить лечение амбулаторно. Также известно о госпитализации ребёнка. Всего за медицинской помощью обратились восемь человек.

Жителей Ачинска перевезут в город Боготол, который расположен на расстоянии 59 км. По данным мэрии, всего там насчитывается 11 тысяч человек. Тем, кто решил покинуть населённый пункт самостоятельно, власти советуют выезжать минимум за 20 км от данной территории, писал News.ru.