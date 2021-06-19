Затишье перед бурей: что ждёт IT-компании

Минувший год стал одним из лучших в истории технологических компаний. Инвесторы скупали акции, как горячие пирожки. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ за год вырос на 43,5%, почти в три раза опередив динамику индекса широкого рынка S&P500, который прибавил 15,7%. Капитализация активно росла и у транснациональных гигантов вроде Facebook, и у российских компаний. Акции «Яндекса», к примеру, за год подорожали почти на 60%. Однако в последние месяцы ажиотаж вокруг таких активов стих. С чем связаны взлёт и охлаждение интереса, правда ли, что на рынках формируется «цифровой пузырь» и как действовать инвесторам?

В 2020 году из-за пандемии стремительно вырос спрос населения и бизнеса на удалённые сервисы, услуги доставки и высокотехнологичную технику. Благодаря этому и без того сильные позиции Big Tech брендов в плане узнаваемости и способности «проникать» в нашу ежедневную жизнь укрепились дополнительно.

Ускорение изменений цифровой среды увеличивает у инвесторов, особенно у молодых пользователей мобильных приложений для инвестиций, восприятие IT как настоящего сектора будущего. На авансцену пробились новые «звёзды» вроде Zoom, в контексте борьбы с коронавирусом подсвечен оказался также рынок биотехнологий.

Omar Marques/Keystone Press Agency/Global Look Press

Стимулирующие монетарные и фискальные меры благоволят прежде всего «акциям роста», то есть бумагам компаний, которые ориентированы на увеличение выручки и рыночную экспансию, имея высокий потенциал роста бизнеса в будущем, пояснил NEWS.ru инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин.

Это как раз характерно для многих бизнесов, связанных с высокими технологиями. И именно в акции таких компаний частные инвесторы в США предпочли вложить львиную долю излишков средств, полученных по госпрограммам прямой поддержки населения.

Вместо трат многие американцы предпочли заработать на росте фондовых активов, а привлекательность IT-сектора по сумме обстоятельств была очень высокой. Александр Бахтин инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций»

В 2021 году ситуация начала меняться. Индекс Nasdaq прибавил за январь — май лишь 7,6%, в то время как S&P 500 вырос на 13,7%.

Инвесторы начали верить в неизбежность двух вещей — скорой победы над пандемией и возвращения к повышению ставок по мере выздоровления экономик. К тому же впечатляющий период роста IT-сектора и его темпы не могут не наводить участников рынка на мысли о перегретости Big Tech активов. Первые же намёки ФРС на возможность более раннего разворота к ужесточению ДКП привели к смене фокуса инвесторов на акции компаний реального сектора, главным образом промышленных и энергетических, которые выигрывают от восстановления экономики, а также «защитных» бумаг представителей телекоммуникаций, ЖКХ, здравоохранения и др.

Впрочем, тревогу у инвесторов вызывают не только перспективы ужесточения монетарной политики, отмечает Бахтин.

Уже осенью этого года может быть введён глобальный минимальный налог на прибыль транснациональных корпораций в размере 15%. Инициатива, с которой выступил на площадке ОЭСР Минфин США, нацелена на то, чтобы вывести мировых гигантов из низконалоговых, офшорных юрисдикций, — сказал аналитик.

Это нововведение может оказать давление на прибыль крупнейших цифровых корпораций — Facebook, Amazon, Apple и других, которые предоставляют услуги и продают свои товары по всему миру, а налоги платят в странах с минимальной ставкой, например, в Нидерландах. В свою очередь это может забрать до 7% от прибылей компаний.

Ещё одним фактором, который может сдерживать спрос на ценные бумаги таких компаний, являются антимонопольные расследования в США и Европе. Минюст США, например, требует разделить на части бизнес Google, Facebook в судебном порядке вынуждают продать Instagram и WhatsApp, а Еврокомиссия обвиняет в монополизме Amazon.

Mateusz Slodkowski/Keystone Press Agency/Global Look Press

Означает ли всё это, что нас ждёт опережающее падение IT-сектора в случае общей коррекции или хуже того — схлопывание «пузыря» по аналогии с печальным опытом доткомов на заре 2000-х, когда неоправданный оптимизм в отношении интернет-стартапов привёл инвесторов к потере порядка $5 трлн?

Фундаментальных причин для повторения такого обвала нет, считает Бахтин. Если провести сравнение по рыночным метрикам, доткомы были несопоставимо сильнее переоценены. Сегодня IT — один из ведущих секторов рынка по уровню прибыли. Если посмотреть на мультипликатор P/E (соотношение капитализации компании и её чистой прибыли), то у Intel этот показатель в настоящее время составляет около 13, у Oracle — около 17, у Cisco — около 16, у IBM — 13. Средний текущий P/Е компаний из индекса Nasdaq — 29.

Коэффициент >20, конечно, является достаточно высокой оценкой, но если сравнить со средним коэффициентом цена-прибыль у доткомов, достигавшим 100, 200 и даже 500 в 2001 году, то можно сделать вывод о том, что для катастрофического провала Big Tech нет оснований, — сообщил эксперт.

Правда, и сегодня в IT-индустрии есть акции с опасно высоким P/E. Пример — упомянутый выше Zoom (70). То есть чтобы окупить свои вложения в эту компанию при сохранении её текущей прибыли, придётся ждать почти 70 лет.

Отсюда второй вывод — к выбору компании для инвестиции необходимо подходить максимально рационально. Такие инновационные направления, как облачные технологии, сети 5G, искусственный интеллект, квантовые вычисления, робототехника, электрокары, трёхмерная печать, кибербезопасность, биотехнологии, производство полупроводников, с огромной вероятностью будут только усиливать свою роль в жизни людей и значение для реальной экономики в разрезе повышения производительности и отдачи на капитал.

В этой связи особый интерес сегодня вызывают компании, предоставляющие услуги в области облачных услуг (Oracle, Salesforce), производители микросхем (Intel, Micron и Broadcom) и полупроводников (TSМС, Samsung, UMC), а также программного обеспечения.