Новые магазины Maag, Ecru, Dub и Vilet могут появиться в России в 2024 году

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сеть магазинов одежды, пришедших на замену Zara, Bershka, Pull&Bear и Stradivarius, приостановила развитие в России, сообщила «Известиям» глава направления аренды торговых помещений CORE.XP Надежда Цветкова. По ее словам, новые точки продаж Maag, Ecru, Dub и Vile могут открыться только в 2024 году, на данный момент компания анализирует работу уже открытых точек.

Даже если бы компания планировала активно развиваться, то вряд ли бы она смогла открыть большое количество магазинов: нового строительства практически нет, а в большинстве качественных объектов бренды так или иначе уже присутствуют, — сказала Цветкова.

Она уточнила, что, несмотря на большое количество негативных отзывов по поводу коллекций, многие магазины этих брендов сразу показали хорошие продажи.

В октябре прошлого года российское подразделение Inditex было продано ливанской Daher group.

Ранее сообщалось, что компания Inditex готова вернуться в Россию, если ситуация в стране изменится. Генеральный директор Оскар Гарсиа Масейрас при этом подчеркнул, что такого не случится в краткосрочной перспективе. Он добавил, что в случае возвращения Inditex будет осуществлять свою деятельность в «собственных форматах» с Daher в качестве франчайзи.