WSJ: в аэропорту Дубая застряли десятки частных самолётов бизнесменов из РФ

В аэропорту Дубая на текущий момент находятся десятки частных самолётов, принадлежащих российским бизнесменам, сообщает The Wall Street Journal. Согласно тексту американской газеты, это связано с тем что, Объединённые Арабские Эмираты не вводили санкций против российских предпринимателей. Однако, рестрикции западных стран мешают этим бизнес-джетам покинуть дубайский аэропорт.

Газета пишет, что 4 марта в Дубае заметили один из самых дорогостоящих бизнес-джетом — Boeing 787 Dreamliner, владельцем которого является миллиардер Роман Абрамович. Forbes оценил финальную стоимость этого судна в $350 млн. Его себестоимость, по оценкам Forbes, составила $250 млн, $100 млн ушло на отделку.

Газета отмечает, что среди прочих самолётов в крупнейшем городе ОАЭ были замечены Gulfstream G650ER, вероятно принадлежащий председателю совета директоров Магнитогорского металлургического комбината Виктору Рашникову, самолёт Embraer S/A, который, как пишет издание, принадлежит миллиардеру Михаилу Гуцериеву и Bombardier BD700 Global Express, владельцем которого может быть Аркадий Ротенберг.

The WSJ сообщает, что стоимость стоянки в аэропорту Дубая составляет около $1000 в сутки. Отмечается, что в этом аэропорту по состоянию на 6 апреля находились 30 самолётов, ранее базировавшиеся в России.

Ранее Forbes со ссылаясь на местных риэлторов сообщил, что в последнее время заметно выросло число российских миллиардеров, которые на фоне новых антироссийских санкций решили купить дома в Дубае. Их привлекает, в том числе, обещанный ОАЭ нейтралитет по вопросам, связанным с Украиной.