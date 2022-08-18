Wildberries подал заявку на регистрацию бренда «Ягодки»

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Маркетплейс Wildberries подал заявку на регистрацию товарного знака «Ягодки» в Роспатент, сообщили ТАСС в пресс-службе компании. Представители онлайн-ретейлера отметили, что такая процедура необходима во избежание использования названия посторонними лицами.

Цель регистрации товарного знака — закрепить его за компанией во избежание использования посторонними лицами, — прокомментировали в пресс-службе.

15 августа Wildberries сменил название на «Ягодки». Надпись красовалась в шапке главной страницы рядом со спелой ежевикой. В начале июня глава компании Татьяна Бакальчук сообщала о том, что размышляет о смене названия маркетплейса. Некоторое время спустя сайт вернулся к своему привычному названию. Прежними остались и все элементы дизайна.

Роман Жилин в беседе с NEWS.ru заявил, что Wildberries переименовали в «Ягодки», возможно, по патриотическим соображениям и это, скорее всего, не повлияет на постоянных клиентов. По его словам, люди все равно продолжат пользоваться сервисом.