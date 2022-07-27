Volkswagen отреагировал на новость о продаже завода в Калуге

Фото: vwgroup.ru

Завод Volkswagen Group Rus

Никаких решений о возобновлении производства или продаже расположенного в Калуге завода Volkswagen не принималось, заявили NEWS.ru в пресс-службе компании. Так в Volkswagen прокомментировали сообщение «Газеты.Ru» о том, что предприятие посещали две делегации потенциальных покупателей из Казахстана и Австрии, а также представители Минпромторга РФ.

Сотрудники Volkswagen Group Rus находятся в простое. Мы постоянно следим за текущими событиями и рассматриваем различные будущие сценарии, однако никаких решений не принято, — сообщили в пресс-службе.

Источники «Газеты.Ru» сообщили, что единственный российский завод, принадлежащий концерну, готовят к продаже. Издание ссылалось на двух собеседников – в Volkswagen Group Rus и в автобизнесе. Руководителем российской «дочки» Volkswagen, как сообщается, назначен специалист по кадрам, что тоже может свидетельствовать о намерении компании отказаться от актива.

В июле Volkswagen покинул производственную площадку в Нижнем Новгороде, где проводилась сборка автомобилей Volkswagen Taos, а также Skoda Octavia, Kodiaq и Karoq. Тогда в компании подтвердили закрытие собственного офиса.

Глава Калуги Дмитрий Денисов ранее в разговоре с NEWS.ru прокомментировал информацию о закрытии завода Volkswagen в регионе. Он заявил, что не в курсе возможных решений автопроизводителя.