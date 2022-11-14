«Ведомости»: канадский производитель одежды Helly Hansen ушел из России

Фото: Социальные сети

Канадская компания по производству верхней и спортивной одежду Helly Hansen сворачивает свой бизнес в России. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на новых владельцев канадской дочерней компании в России. В настоящее время в России под этим брендом работает шесть аутлетов. Предположительно, продукция в них закончится в течение двух-трех месяцев.

Как сообщает издание, новыми вадельцами ООО «Хелли Хансен» (ранее Helly Hansen Russia AS) стали его топ-менеджеры — генеральный директор Игорь Роганович и юрист Андрей Карасев. Роганович подтвердил информаци о сделке, но не стал сообщать подробности.

Новые владельц планируют создать сеть мультибрендовых магазинов спортивной одежды и торговать товарами от компаний Nike, Adidas, Puma, Mont, Kronos, Geox, Under Armor и других.

По словам работников канадской компании, большая часть магазинов Helly Hansen уже закрылась или будет закрыта после распродажи товаров. Как рассказал Роганович, почти со всеми арендодателями удалось договориться о расторжении договоров аренды или ребрендинге точек и продолжении работы.

Компания Helly Hansen приостановила работу своего онлайн-магазина в России через несколько недель после начала спецоперации на Украине. Поставки продукции в Россиию прекратились, российский сайт бренда недоступен.

Ранее пресс-служба американской корпорации Yum! Brands, владеющей примерно 70 ресторанами KFC в России, сообщила, что компания продала все свои активы российскому франчайзинговому оператору «Смарт Сервис». Отмечается, что рестораны будут вновь открыты под новым названием Rostic’s.

Производитель бытовой химии Henkel в апреле принял решение прекратить деятельность в России на фоне действий на Украине и запустил все необходимые для этого процессы. Позже в пресс-службе компании рассказали, что уход с российского рынка может включать в себя продажу или передачу активов новому владельцу.