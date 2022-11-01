В Тинькофф Банке объяснили, кому принадлежит этот бренд В Тинькофф Банке заявили, что все права на этот бренд принадлежат организации

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Все юридические права на бренд «Тинькофф» принадлежат кредитной организации, заявили ТАСС в пресс-службе банка. Поводом для заявления стали слова бизнесмена Олега Тинькова о начале им процесса отзыва бренда «Тинькофф».

Все юридические права на бренд «Тинькофф» принадлежат Тинькофф Банку, — заявили в пресс-службе.

Ранее Тиньков заявил о начале процесса отзыва бренда «Тинькофф» из банка, основателем которого является он сам. В своем Instagram (деятельность соцсети в России запрещена) бизнесмен объяснил свое решение тем, что он придерживается антивоенной позиции и не хочет, чтобы его имя ассоциировалось с Россией сегодняшних дней. Он также объяснил решение отозвать бренд из банка тем, что формально уже не управляет кредитной организацией. По его словам, нынешним владельцам Оливеру Хьюзу и Станиславу Близнюку удалось «захватить» компанию, а также заставить Тинькова «изолироваться».

Тиньков также объяснил пропажу предыдущего поста, где предприниматель назвал себя «героем России». По его мнению, «путинские тролли» добрались до соцсети и уничтожили пост, в котором также располагался снимок заявления из посольства об отказе от российского гражданства, сопровожденный критикой президента России Путина.