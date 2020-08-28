В России зарегистрировали миллион самозанятых

https://static.news.ru/photo/9a865f1c-e915-11ea-a890-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Число зарегистрированных самозанятых граждан в России достигло одного миллиона. С начала 2019 года они уплатили налоги на сумму в 3,5 млрд рублей.

Проект «Самозанятые» в настоящее время действует в 79 регионах страны. Ежедневно к нему присоединяются примерно три с половиной тысячи человек. В сентябре участниками проекта станут ещё пять регионов.

Средний возраст самозанятых составляет 30–40 лет, около шести с половиной тысяч — моложе 18 лет. Основные сферы деятельности, в которых работают самозанятые: такси, репетиторство, ремонтные работы, доставка товаров и ряд других. Среди самозанятых моложе 30 лет преобладают IT-услуги, те, кто старше 40–50 лет преимущественно зарабатывают на сдаче жилья в аренду.

По количеству самозанятых в первых рядах Москва и область, Татарстан и Санкт-Петербург. Среди присоединившихся недавно лидируют Краснодарский край, Республика Крым и Ставропольский край. По доходам самозанятых лидируют Москва, Подмосковье и Санкт-Петербург, сообщается на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС).

Для самозанятых действует специальный налоговый режим — налог на профессиональный доход. Размер ставки составляет 4% при работе с физическими лицами и 6% — при работе с юридическими. Легализовать предпринимательскую деятельность можно с помощью мобильного приложения «Мой налог». Для регистрации в качестве самозанятого не нужно лично посещать налоговые органы и предоставлять отчётность.

Ранее NEWS.ru писал, что самозанятые россияне смогут открывать собственные магазины на AliExpress. При этом им будут предложены льготные условия для ведения бизнеса, в числе которых субсидии на услуги логистики и рекламу у блогеров и партнёров.